Migranten redden op zee: 'Als we een boot naderen, vraag ik altijd of er baby’s aan boord zijn’

DagboekAl jaren patrouilleren hulporganisaties op de Middellandse Zee om voor de Libische kust migranten in nood uit het water te redden. Het is een van de dodelijkste migratieroutes ter wereld. Verslaggever Cyril Rosman is aan boord van het reddingsschip Ocean Viking en houdt voor deze site een dagboek bij.