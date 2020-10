Migranten verdrinken nadat boot zinkt voor kust van Tunesië

video Volharden­de vlieg ‘grootste winnaar’ van debat: 'Pence zal hier zeker van balen’

8 oktober Niet de discussie over beleidsplannen, niet de ingestudeerde oneliners, maar vooral de vlieg die landde op het hoofd van de Republikeinse nummer twee Mike Pence blijft hangen na het debat van vannacht. ,,Beeldregie is zo belangrijk. Niemand heeft het meer over de inhoud, iedereen praat over die vlieg’’, zegt campagnestrateeg Bram Festen van bureau BKB. ,,Pence zal hier zeker van balen.’’