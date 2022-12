Migranten vluchten na noodlanding uit vliegtuig in Barcelona

EuroMilli­ons-jack­pot van 142 miljoen valt in krantenwin­kel in België, klanten winnen elk bijna miljoen

De grote Euromillions-pot van 142.897.164 euro is gevallen in krantenwinkel De Pershoek in het Belgische Olmen. In totaal namen 160 klanten van de winkel deel aan de groepsspeelpot. Nu zouden ze elk bijna 900.000 euro hebben gewonnen. ,,Het is voor iedereen een overrompeling”, reageerde de eigenaar van de krantenwinkel vanmorgen bij radiozenderJOE.

10:51