Migrantenpact-crisis: Belgische regering in de problemen

België is niet het enige land met bedenkingen over het verdrag van Marrakech. Maar nergens wordt er op dit moment zo over geruzied als in Brussel. Er wordt serieus rekening gehouden met de val van het kabinet.

Het scheelde een haartje of het was vanavond al zo ver. Precies op het moment dat premier Charles Michel met zijn vier vicepremiers zou gaan praten over de crisis, startte de Nieuw-Vlaamse Alliantie (fel tegen het Marrakech-verdrag) een online-campagne met foto’s van onder meer zwaar gesluierde moslima’s. De boodschap: zeg je ja tegen het verdrag, dan krijg je dit. Na zware kritiek trok de N-VA de campagne in, er volgden excuses, maar de toon was nog maar eens gezet.

En dat terwijl er twee jaar lang helemaal niks aan de hand was. Michel zei het dan ook luid en duidelijk, toen hij in september de Verenigde Naties toesprak: ,,Mijn land zal in december in Marrakech het globale pact over de migratie tekenen.”

Halverwege november kwam coalitiegenoot N-VA echter met een mededeling die niemand zag aankomen: ,,Deze tekst tekenen we niet.” Premier Michel schrok zich rot. Hij had niks meegekregen van de bedenkingen. N-VA-leider Bart De Wever had zich stilgehouden, vicepremier Jan Jambon ook (die vond aanvankelijk zelfs dat het verdrag ‘actief’ gepromoot moest worden) en de doorgaans erg luidruchtige staatssecretaris voor Migratie Theo Francken had het dossier twee jaar op zijn bureau liggen, zonder ook maar een kik te geven.

De conclusie in België is dan ook dat de N-VA heeft zitten slapen. Maar nu zijn ze wakker, en goed ook. Volgens de partij komt dit door het verzet van met name Oostenrijk: ,,Een nieuwe situatie vraagt om een nieuwe evaluatie.”

Hoewel het verdrag van Marrakech juridisch niet bindend is, zijn de Vlaamse nationalisten als de dood dat rechters het toch gaan meewegen in hun oordeel. Ook niet goed: de stelling dat detentie van migranten zo veel mogelijk beperkt moet worden. Dit gaat in tegen de harde lijn die de N-VA voorstaat als het gaat om gedwongen uitzettingen.

De partij staat al wekenlang lijnrecht tegenover haar coalitiepartners. De weg die Nederland koos, een begeleidende verklaring bij het verdrag waarin staat dat migranten er geen rechten aan kunnen ontlenen, wijst de N-VA af. Ze wil zelfs niet dat Michel naar Marrakech afreist.