Militante islamisten onthoofden meer dan 50 burgers in Mozambique

Verkiezingen VS LIVE | Trump ontslaat minister van Defensie, Biden roept Amerikanen op mondkapje te dragen

20:41 President Donald Trump heeft minister van Defensie Mark Esper de laan uitgestuurd en gelijk een vervanger benoemd. Christopher Miller, de directeur van het centrum tegen terrorisme, is per direct de nieuwe defensieminister. ,,Chris zal het fantastisch doen”, twitterde Trump. Hij bedankte Esper voor zijn bewezen diensten. Volg hieronder alle ontwikkelingen in ons liveblog. Lees hier ons vorige blog over de verkiezingen terug.