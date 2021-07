Miljardair Branson weer terug op aarde na eerste toeristische vlucht naar de ‘ruimte’

VideoDe Britse miljardair Richard Branson is weer teruggekeerd op aarde na een korte ruimtereis met vijf medepassagiers. Ze schreven met de allereerste toeristische ruimtevlucht geschiedenis. Vlucht ‘Unity 22' werd vanmiddag gelanceerd van Spaceport America, de ruimtebasis van Bransons bedrijf Virgin Galactic. Een kleine disclaimer: Branson is niet de eerste ruimtetoerist en critici betwisten dat hij écht in de ‘ruimte’ is.

Branson en zijn medepassagiers vlogen naar de rand van de dampkring en waren een paar minuten gewichtloos. Ze zagen de kromming van de planeet en de grens tussen de aarde en de oneindigheid van het heelal, en keerden terug naar de grond met een nieuwe ervaring. ,,Zeventien jaar hard werken heeft ons hier gebracht", zei een blije Branson op de terugweg tegen zijn medepassagiers. De totale vlucht duurde ongeveer een kwartier.

Het speciale vliegtuig steeg op van ruimtebasis Spaceport America bij het dorp Truth or Consequences (New Mexico). Onder het vliegtuig hing het ruimteschip, de VSS Unity. Op 15 kilometer hoogte liet het vliegtuig het ruimteschip los. De motoren gingen aan en in ruim een minuut steeg de VSS Unity naar 80 tot 90 kilometer hoogte.

De reis was niet zonder gevaar. In 2014 crashte een testtoestel van Virgin Galactic. De copiloot, die om het leven kwam, had bij het opstijgen een verkeerde schakel omgezet.

Betalende klanten

Aan boord van vlucht Unity 22 zaten de piloten Dave Mackay en Michael Masucci en vier passagiers. Naast Branson zijn dat drie van zijn naaste medewerkers. Virgin Galactic noemt het een van de laatste testvluchten. Als Branson de ervaring goedkeurt, kunnen volgend jaar de eerste betalende klanten richting de ruimte.

Voor het zover is zou Branson graag eerst zijn kinderen Holly en Sam, dertigers, meenemen. Zijn vrouw Joan staat minder te springen. ,,Zij is het type persoon dat doodsangsten zou uitstaan op zo’n vlucht. Zij is de laatste om zoiets te doen”, vertelde Branson eerder deze week. ,,Maar ze kent mij al lang en goed genoeg. Ze heeft gezegd: ‘Als je gek genoeg bent om zulke ongelooflijke dingen te doen, dan doe je het maar. Maar ik kom niet naar je begrafenis.’”

De vlucht was te volgen via livestreams op onder meer Twitter, YouTube en Facebook. Met de missie versloeg Branson twee andere miljardairs in de race naar de ruimte. Amazon-oprichter Jeff Bezos, de rijkste mens op aarde, wil over ongeveer een week een ruimtevlucht maken met een toestel van zijn bedrijf Blue Origin. Elon Musk (PayPal, Tesla) wil ook toeristische ruimtevluchten verkopen met zijn bedrijf SpaceX.

Kibbelen

Of de passagiers van Virgin Galactic ook echt naar de ruimte is gegaan, daarover kibbelen Branson en zijn rivalen de laatste tijd. De grens waar de aarde ophoudt en de ruimte begint, heet de Kármánlijn.

Branson volgt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, die zegt dat de ruimte op 80 kilometer hoogte begint. Bezos volgt luchtvaartfederatie FAI, die zegt dat de lijn op 100 kilometer hoogte ligt. Bezos beweert daarom dat alleen zijn klanten echt naar de ruimte gaan.

Niet eerste toerist

Overigens zijn Branson en zijn medewerkers niet de eerste toeristen in de ruimte. De allereerste was de Dennis Tito. De Amerikaanse miljonair vloog twintig jaar geleden, in april 2001, met een Russische Sojoez-raket naar het internationale ruimtestation ISS. Tito betaalde 20 miljoen dollar om zijn droom te verwerkelijken.

,,Ik was euforisch‘’, vertelt hij tegen nieuwszender CNN. ,,Het was het mooiste moment van mijn leven. Ik wist toen dat niets dit ooit kon verslaan.‘’

Na Tito trad slechts een handvol andere - steenrijke - toeristen in zijn voetsporen. De Amerikaan volgt de ontwikkelingen rond ruimtetoerisme op de voet. Hij hoopt dat velen zijn voorbeeld in de toekomst zullen volgen en de sensatie van een ruimtereis kunnen voelen. ,,Ik wens ze het beste. Ik hoop dat ze de geweldige ervaring zullen hebben die ik heb gehad.‘’

