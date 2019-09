Miljoen mensen urenlang zonder stroom op Tenerife

Update Mogelijk moeder en kinderen omgekomen bij protest­bran­den in migranten­kamp Lesbos

29 september Bij branden in het grote migrantenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos zijn zondag drie doden gevallen. Het zou gaan om een moeder en twee kinderen. Er zouden zeven of acht containers in brand zijn gevlogen, die in het kamp vaak worden gebruikt als onderkomen voor migranten.