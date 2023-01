Miljoenen dieren moesten dood, maar Denen gaan opnieuw nertsen fokken

Update Spaanse politie verwijdert Nederland­se ravers uit recreatie­ge­bied na or­gie-mel­ding: ‘Geen bloteriken gezien’

Wat een uniek nieuwjaarsfeest in de vrije natuur in het zuidoosten van Spanje moest worden, is voor tientallen Nederlanders uitgedraaid op een teleurstelling. De politie verwijderde hen uit een reservaat in de regio Alicante, waar ze illegaal kampeerden, nadat een jogger had gemeld dat hij getuige was geweest van groepsseks in de open lucht. ,,Ik denk dat de melder zijn verhaal wat heeft aangedikt”, zegt Arnold Gall (58) zondagmiddag tegen deze nieuwssite.

1 januari