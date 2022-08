Miljoenenroof uit wijnkelder van sterrentent Spanje: Nederlands-Roemeense verdachte sloeg al vaker toe

Kroatië heeft de twee verdachten van een spectaculaire wijnroof ter waarde van ruim 1,6 miljoen euro in Spanje overgeleverd aan de Spaanse autoriteiten. De man en vrouw verschenen vandaag voor de onderzoeksrechter in Cáceres.

De 47-jarige Constantín Gabriel Dumitru met zowel de Nederlandse als de Roemeense nationaliteit heeft een strafblad voor soortgelijke delicten, meldt de regionale nieuwszender Canal Extremadura. Hij zit sinds gisteren achter tralies in de autonome Spaanse regio, net als zijn 29-handlanger Priscila Lara Guevara uit Mexico. Ze werden woensdag overgevlogen naar Spanje vanuit Kroatië, waar het stel vorige maand tegen de lamp liep.



Op 18 juli werden ze door grenswachten gearresteerd toen ze vanuit Montenegro terugkeerden naar Kroatië. Daar waren ze een week eerder al gesignaleerd bij de grensovergang met Slovenië. Daarop vaardigde de Spaanse onderzoeksrechter een Europees arrestatiebevel tegen hen uit.

In het paleis van justitie in Cáceres verschenen ze vandaag voor de onderzoeksrechter, die hen een uur lang ondervroeg over de diefstal van de 45 flessen exclusieve flessen wijn uit het met twee Michelin-sterren bekroonde restaurant Atrio in de stad, eind oktober vorig jaar. De twee zijn aangeklaagd voor diefstal met geweld in een voor het publiek opengesteld etablissement, al dan niet in samenloop met twee specifieke strafverzwarende omstandigheden: de hoge economische waarde en de culturele en artistieke waarde van de wijn die ze hebben gestolen, citeert de nieuwszender uit een persverklaring van het Hooggerechtshof van Extremadura.

Tussen de 45 gestolen flessen zat een extreem zeldzame Château d’Yquem uit 1806, een van de meest bijzondere wijnen ter wereld. De fles stond voor 310.000 euro op de wijnkaart, maar is volgens kenners van onschatbare waarde omdat de fles deel uitmaakte van 215 jaar geschiedenis van de Spaanse gastronomie. De exclusieve zoete wijn uit de regio Sauternes in het meest zuidelijke gebied van Bordeaux, is een van de oudste in de wijngeschiedenis en de enige met de kwalificatie Premier Grand Cru Classé Supérieur. Ook verdwenen zeker zes negentiende-eeuwse flessen van het exclusieve Bourgondische wijndomein Romanée-Conti.

De wijnkelder van restaurant Atrio in Cáceres. © via REUTERS

Na hun ondervraging door de onderzoeksrechter beval de rechtbank in Cáceres de voorlopige hechtenis van de twee verdachten zonder de mogelijkheid van vrijlating op borgtocht. Dat laatste vanwege de ernst van de feiten en het risico op vluchtgevaar. Het duo werd overgebracht naar de gevangenis in de stad, zo'n 300 kilometer ten zuidwesten van Madrid.

Valse namen, ID-kaart en pruik

De twee reserveerden de dag voor de wijnroof, in oktober vorig jaar, elk een kamer in het hotel bij restaurant Atrio in Cáceres. Dumitru deed dat onder de naam Mirka Golubic maar zou nooit inchecken, zijn handlanger gebruikte een valse Zwitserse identiteitskaart. De voormalige Mexicaanse schoonheidskoningin droeg bij binnenkomst een bruine pruik, mondmasker en zonnebril. Ze vertelde de receptionist dat ze 's avonds zou gaan dineren met een metgezel.

Na dat diner konden de restaurantgasten, zoals gebruikelijk bij Atrio, de historische wijnkelder bezoeken met plek voor 40.000 flessen wijn. Beide verdachten deden dat. Iets na 01.00 uur 's nachts vroeg Guevarra de nachtreceptionist of ze nog een salade kon krijgen. Dat bleek mogelijk ondanks dat de keuken al dicht was. Toen de receptionist de salade serveerde en de Mexicaanse met hem praatte, zag Dimitru kans om ongezien met drie tassen de wijnkelder binnen te glippen.

Hij kwam binnen met een sleutel die hij bij een eerder bezoek had gestolen. In alle rust vulde hij de zakken vervolgens met 45 flessen wijn. Die wikkelde de veertiger in handdoeken om te voorkomen dat ze zouden breken. Omstreeks 05.00 uur 's morgens verlieten de man en vrouw Atrio, zo bleek uit bewakingsbeelden.

Ook al eerder delicten

Onderzoek wees uit dat ze driemaal eerder samen hadden gegeten in het sterrenrestaurant: in juni, augustus en september. Rechercheurs en speurders van een politieteam gespecialiseerd in vermogens- en geweldscriminaliteit ontdekten daarna dat Dumitru twee keer in Madrid was gearresteerd na de diefstal van waardevolle flessen wijn uit gastronomische winkels. Hij verbleef in die tijd samen met Guevara op een adres in Cáceres. Daar werden ze niet meer aangetroffen. Internationale samenwerking met collega's in Nederland, Kroatië en Roemenië alsook met Interpol leverde nieuwe informatie op. Zo had Dimitru in januari 2022 zijn paspoort laten vernieuwen in Roemenië en was hij in Zwitserland gearresteerd tijdens de diefstal van flessen wijn uit een Taxfree-winkel op de luchthaven van Genève.

In deze auto werden de twee verdachten vervoerd. © ANP / EPA