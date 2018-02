Miljonairsdochter die haar tweeling wilde vermoorden nu al vrijgelaten

De Nederlandse miljonairsdochter Mireille G. (51) is plotseling op vrije voeten gekomen. Het hof van beroep in België bracht haar straf voor de moordpoging op haar 14-jarige tweelingdochters vandaag terug van veertien naar vijf jaar, waarvan ze vier jaar echt uit moet zitten. Ze moet zich wel psychiatrisch laten behandelen.

Omdat het hof geen onmiddellijke aanhouding heeft uitgesproken, komt de Kipling-erfgename voorlopig vrij. Ze zal op een later tijdstip nog wel enkele resterende maanden celstraf uit moeten zitten, omdat ze al geruime tijd in detentie heeft gezeten.

G. wilde haar dochters in de nacht van 27 op 28 september 2015 de keel doorsnijden. Ze had al vier afscheidsbrieven geschreven, twee messen klaargelegd en had haar wekker om 2 uur laten aflopen, omdat de meisjes dan zeker zouden slapen. Ze had één van haar dochters vervolgens een snijwond van 15 centimeter toegebracht aan de keel.

Ontwapenen

De meisjes werden wakker en konden hun moeder ontwapenen. ,,Mijn man heeft me alles afgepakt. Hij is er met mijn geld en met mijn beste vriendin vandoor. Ik wilde niet meer leven en de kinderen moesten mee", zei ze bij haar arrestatie.



De miljonairsdochter werd in oktober nog veroordeeld tot veertien jaar cel en aangehouden op de zitting. De aanklager stelde toen 'dat haar trauma's of drama's helemaal geen unicum zijn, maar de wil om ze te overkomen heeft ze nooit gehad. Ze kampt met rijkeluissyndroom: wereldvreemd, ze ziet de realiteit niet meer'.

Quote Ik wilde niet meer leven en de kinderen moesten mee Mireille G. Haar advocaat vond niet dat ze in de cel thuishoorde en had het hof van beroep om begrip gevraagd voor de vele tegenslagen die ze al te verwerken had gekregen. G. kwam op vijfjarige leeftijd in een instelling terecht omdat haar ouders te druk waren met werken. Toen ze 21 was, stierf haar moeder. Na de geboorte van de twee dochters kreeg ze een depressie.

Voorgeschiedenis

Het hof hield rekening met die voorgeschiedenis en met het feit dat G. haar kinderen niet had willen doden om haar ex-man te treffen of omdat ze negatieve gevoelens over hen had. Ze wilde in de eerste plaats zichzelf van het leven beroven en de kinderen niet zonder moeder achterlaten.