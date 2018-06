Mini-migratietop: niks opgelost, leiders ruziënd verder

Niemand minder dan de kersverse Italiaanse premier Giuseppe Conte gooide vanmiddag bergen olie op het vuur, door direct aan te koersen op een knallende ruzie met Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije. Hij wil financiële sancties tegen deze vier wegens hun pertinente weigering migranten uit het onder de voet gelopen Italië op te nemen. De Franse president Macron steunt Conte, maar ligt op zijn beurt hopeloos overhoop met diens extreemrechtse rechterhand en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini. De reden: het Frans/Spaanse plan om opvangcentra in Italië op te richten en zo te voorkomen dat migranten verder Europa in reizen. ,,Als het arrogante Frankrijk denkt Italië te transformeren tot vluchtelingenkamp van heel Europa, misschien in ruil voor een paar euro fooi, dan vergist het zich grotelijks”, aldus Legaleider Salvini. ,,Macron maakt van zijn land een kandidaat om publieke vijand nummer één van Italië te worden”, aldus ook M5S-leider Luigi di Maio. Macron sloeg vanuit Brussel stevig terug: ,,Wij hebben van niemand lessen te krijgen. Frankrijk heeft vorig jaar het tweede grootste aantal vluchtelingen opgevangen.”

Merkel blijft proberen

Merkel was vanavond de eerste die naar buiten kwam, en ook haar probleem – het ultimatum van haar minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer, die per 1 juli elders geregistreerde asielzoekers bij de Duitse grens wil stoppen en terugsturen – is niet opgelost. Merkel blijft de komende dagen proberen, in bilaterale contacten, via de telefoon en op de christendemocratische partijbijeenkomst donderdag.



Ze sprak van ‘een zeer goede bijeenkomst’, waarop de lidstaten het eens waren dat illegale migratie moet worden beperkt, de buitengrenzen beter moeten worden beschermd en ‘iedereen voor iedereen verantwoordelijk is’. Twee open deuren dus en een conclusie die ze enkel kan trekken omdat de Oost-Europeanen niet mee aan tafel zaten: zij willen juist geen verantwoordelijkheid voor ‘andermans’ migranten.



De nieuwe Spaanse premier Pedro Sánchez was eerlijker. ,,We delen veel ideeën en reflecties, maar er zijn geen gezamenlijke conclusies.” De Maltees Joseph Muscat sprak van ‘enige voortgang’, de Belg Charles Michel van ‘een intense en vrije gedachtewisseling, die als ze de komende dagen wordt voortgezet, kan leiden tot gemeenschappelijke conclusies over betere grensbewaking, solidariteit en precieze akkoorden met landen buiten Europa’.