Ministerie van Justitie neemt verdediging lasterzaak Trump over

Trump: Geen bewijs gezien voor vergifti­ging Navalny

5 september De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag gezegd dat hij nog geen bewijs heeft gezien dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalny is vergiftigd. ,,Ik weet niet precies wat er is gebeurd. Ik vind het tragisch, het is vreselijk, het had niet mogen gebeuren’’, zei Trump op een persconferentie in het Witte Huis.