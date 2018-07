Minitsunami treft Mallorca: Duitse vader verdrinkt, zoontjes gered

Volledig scherm © Twitter

Het drama vond gisteren plaats omstreeks 15.30 uur bij Sa Cova Blanca in Cala Egos aan de zuidoostkant van het eiland. De Duitser en zijn gezin bevonden zich volgens plaatselijke media in een rotsachtig gebied achter vakantiewoningen aan zee met trappen naar het water. Een van de vloedgolven sleepte de vader en zijn zoontjes mee. De moeder wist een van de kinderen vrij snel weer uit het water te vissen maar haar echtgenoot en hun andere zoontje dreven weg.

Kajak

De vrouw sloeg alarm en kreeg hulp van omwonenden. Ze gingen de zee op in een kano en wisten het andere zoontje uit het water te vissen. Het redden van de vader bleek lastiger vanwege de deining. Uiteindelijk slaagden ze erin om ook hem in de kano te hijsen. De man bleek bewusteloos te zijn en stopte niet veel later met ademen. Zijn redders begonnen hem te reanimeren en gingen daar net zo lang mee door tot de hulpdiensten arriveerden.

Ambulancemedewerkers namen het reanimeren over maar het mocht niet baten. De vrouw van het slachtoffer raakte zo overmand door emoties dat psychologische bijstand noodzakelijk was. Autopsie moet uitwijzen of haar echtgenoot al bewusteloos raakte door de val van de trap toen de golven hem grepen of doordat hij in het water tegen de rotsen werd gesmakt.

Rissagas

Ook Menorca werd gisteren getroffen door 'rissagas'. Deze meteotsunami's komen geregeld voor in het Middellandse Zeegebied. Ze hangen samen met plotselinge variaties in de luchtdruk. Het natuurfenomeen treedt volgens het KNMI op als de luchtdrukvariaties zich voordoen boven relatief ondiep water en recht op een haven of baai afkoersen. Bovendien moeten er opslingerreacties en trillingen ontstaan die elkaar versterken waardoor de golven kunnen groeien.

Nederland

In ons land worden meteotsunami's 'seiches' genoemd (dialectisch Zwitsers-Frans voor golven in het Meer van Genève). De vloedgolven komen voor in de havens van IJmuiden en Rotterdam. In laatstgenoemde haven zijn er gemiddeld acht keer per jaar seiches van meer dan 25 cm hoog, vooral tussen augustus en maart. De golven hebben een duur van 10 minuten tot zo'n 2 uur en een golflengte van enkele tientallen kilometers.