Minstens 18 doden bij politieactie tegen bende in Rio de Janeiro

Bij een grote politieactie tegen de georganiseerde misdaad in een sloppenwijk in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn donderdag zeker achttien doden gevallen. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om zestien vermoedelijke criminelen, een 38-jarige politieman en een 50-jarige vrouw die passeerde in een auto.

Zo’n vierhonderd speciale eenheden van de militaire en civiele politie trokken donderdagochtend vroeg het zogenoemde Complexo do Alemão binnen, een grote sloppenwijk in het noorden van Rio. Daarbij maakte de politie gebruik van onder meer tien geblindeerde pantserwagens en vier helikopters.

De actie was gericht tegen een criminele organisatie die zich bezighoudt met diefstallen van voertuigen, vrachtwagenladingen en bankovervallen in grote delen van de stad. De bende zou ook van plan zijn aanvallen uit te voeren in rivaliserende sloppenwijken.

Volgens operationeel vicesecretaris van de Civiele Politie Ronaldo Oliveira stuitten de politietroepen bij het binnengaan van het gebied direct op groot verzet van de criminelen, die brandende barricades hadden opgeworpen en de politie met zware wapens bestookte. Ook probeerden ze met zwaar geschut een helikopter uit de lucht te schieten. Vanwege de hevige tegenstand zou de politie genoodzaakt zijn geweest op de criminelen te schieten. ,,Het zou beter geweest zijn als ze niet hadden gereageerd zodat we veertien of vijftien mensen hadden kunnen arresteren. Maar helaas besloten ze te schieten op agenten”, aldus Oliveira donderdag op een persconferentie.

De omgekomen agent werd dodelijk getroffen toen een politiepost in het gebied werd aangevallen. De vrouw werd geraakt nadat de auto waarin ze zat stopte voor een stoplicht. Volgens haar vriend werd ze geraakt door een politiekogel, nadat agenten de auto hadden omsingeld en het vuur op de wagen openden.

Sociale leven ontwricht

De politieactie zorgde voor veel angst en paniek onder bewoners van het gebied, omdat agenten huizen van inwoners binnenstormden op zoek naar criminelen en om dekking te zoeken. Ook werd het sociale leven gedurende de dag grotendeels ontwricht. Scholen en medische posten bleven uit voorzorg dicht en tientallen buslijnen reden niet of werden omgeleid.

Na de inval was te zien hoe bewoners gewonden naar het ziekenhuis vervoerden terwijl de politie toekeek. Volgens Gilberto Santiago Lopes van de mensenrechtenorganisatie Anacrim weigerde de politie te helpen. ,,De politie wil ze niet arresteren, ze wil ze doden. Dus als ze gewond zijn, denken ze dat ze geen hulp verdienen.” Buurtbewoners waren woedend en schreeuwden tegen agenten.

Het Openbaar Ministerie van Rio de Janeiro onderzoekt de actie. ,,Er zijn aanwijzingen van grote mensenrechtenschendingen door de politie en het gaat mogelijk om een operatie met het hoogste aantal doden in Rio de Janeiro”, aldus de openbaar aanklager van Rio, die vermoedt dat het dodenaantal nog kan oplopen.

Gedomineerd door drugsbendes

De sloppenwijken van Rio de Janeiro worden grotendeels gedomineerd door gewapende drugsbendes, die elkaar continu bestrijden. De politie voert regelmatig gewelddadige operaties uit in de uitgestrekte sloppen van de metropool. Zo kwamen in mei 23 mensen om het leven bij urenlange vuurgevechten tussen de politie en criminelen in Vila Cruzeiro, niet ver van het Complexo do Alemão. Die actie was gericht op het oppakken van bendeleiders. Bij de operatie werd één omstander gedood, de overige slachtoffers waren volgens de politie criminelen.

De politieactie in Vila Cruzeiro was de op één na dodelijkste politieactie ooit. Het politieoptreden met het hoogste dodenaantal was een actie tegen drugscriminelen in de sloppenwijk Jacarezinho. Daarbij vielen in mei vorig jaar 29 doden, onder wie een politieagent.

Het meedogenloze politiegeweld leidt regelmatig tot boosheid en protesten onder bewoners, politici en mensenrechtenorganisaties. Vorig jaar stierven in totaal 6.100 mensen in Brazilië als gevolg van politiegeweld, volgens een telling van nieuwszender G1 in samenwerking met de Universiteit van Sao Paulo en de ngo Public Safety Forum. Daarmee behoort de Braziliaanse politie tot de dodelijkste ter wereld.

President Jair Bolsonaro en de aan hem gelieerde gouverneur van Rio Claudio Castro, de formele baas van de politie in de deelstaat Rio de Janeiro, staan achter de harde wijze waarop de politie optreedt tegen de georganiseerde misdaad. Bolsonaro zei eerder onder meer dat gangsters ,,moeten sterven als kakkerlakken”.

Volledig scherm Eenheden van de Militaire Politie tijdens de actie donderdag in de sloppenwijk Complexo do Alemão in Rio de Janeiro. © ANP / EPA

Volledig scherm Inwoners van het gebied vervoeren een van de slachtoffers. © AP

Volledig scherm Een vrouw protesteert voor een van de geblindeerde pantserwagens van de politie tegen de actie en vraagt om 'vrede'. © AP

