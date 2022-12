Minstens 27 gewonden nadat deel van tribune instort in Egyptische sporthal

Uit Eindhoven afkomstige Machteld (10) werd op honderden meters van haar huis doodgere­den op een zebrapad

De uit Eindhoven afkomstige Machteld (10) en haar hond zijn woensdagavond doodgereden toen ze met haar vader de weg overstak in het Belgische Pelt, niet ver van de Nederlandse grens. Haar vader (42) ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Het gezin woont sinds een paar jaar in België.

22 december