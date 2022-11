Minstens 38 gewonden bij brand in woontoren New York, veroorzaakt door accu e-bike

Twee mensen verkeren in kritieke toestand en vijf anderen raakten zwaargewond bij de brand. Die brak omstreeks 10.25 uur uit in een 37 verdiepingen tellende woontoren in 429 east/52nd street op de grens van de wijken Midtown East en Sutton Place, niet ver van het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Op een persconferentie zei Laura Kavanagh van de brandweer van New York zaterdagmiddag dat de brand begon in een flat op de twintigste verdieping. In de woning stonden minstens vijf e-bikes, zei brandweercommandant Daniel E. Flynn tegen de New York Times. Ambtenaren vermoeden dat de bewoner elektrische fietsen repareerde en onderzoeken of er ongeoorloofde zakelijke activiteiten in het appartement plaatsvonden.