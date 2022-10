Minstens drie gewonden bij zware gasontploffing in centrum Oostende: hulpdiensten massaal aanwezig

Dit is de trucker die de Krimbrug opblies volgens Rusland, maar hij kreeg zijn orders wel uit Moskou

Er zijn intrigerende details bekend geraakt over de trucker die de Krimbrug zou hebben laten ontploffen. Die kreeg zijn opdracht vanuit Moskou en had er eigenlijk daags voordien moeten passeren, op de verjaardag van Vladimir Poetin. Of had hij er niets mee te maken en viel de brug ten prooi aan een mysterieus vaartuig? We lopen alle opties af.

10 oktober