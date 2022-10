Minstens drie gewonden en 15 tot 20 woningen beschadigd bij zware gasontploffing in centrum Oostende: hulpdiensten massaal aanwezig

Drie gewonden

Volgens de Oostendse burgemeester Bart Tommelein is er voorlopig sprake van drie gewonden. Onder andere een brandweer- en politieman zijn zwaargewond geraakt. De toestand van de agent zou kritiek zijn. Ook een vrouw die vlak in de buurt werkt, raakte gewond. “Het gaat om een begeleidster van kinderen met een beperking”, zegt burgemeester Tommelein. “Zij was aan het werk in een meeneemrestaurant voor mensen met een beperking. Een zeer mooi project waar mensen met een beperking mee helpen bedienen. Het is des te pijnlijker dat zo’n situatie zich daar voordoet."



De materiële ravage is aanzienlijk. Zo liep een flatgebouw grote schade op. De omgeving wordt geëvacueerd, omdat verschillende gebouwen door de ontploffing instabiel zijn geworden. Minstens 15 en mogelijk 20 woningen zijn beschadigd geraakt. “Door de instabiliteit kunnen we daar nog niet binnen”, zegt brandweerkapitein Jeroen Bonte. Het acute ontploffingsgevaar zou op dit moment wel geweken zijn. Al is het gas wel nog steeds aan het branden. Onder andere kinderdagverblijf De Groeiboom vlak in de buurt, met 22 kinderen, werd eerder ontruimd. Alle andere geëvacueerde mensen, zo’n 25, worden in de buurt opgevangen in cultuurcentrum De Grote Post.