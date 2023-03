Minstens twee doden bij regen en overstromingen in Californië, en meer overlast dreigt

In sommige regio’s zijn mensen gevraagd om uit veiligheidsoverwegingen hun huizen te evacueren en naar hoger gelegen gebieden te gaan, uit angst voor overstromingen. In totaal betreft het evacuatiebevel zo'n 9000 inwoners. In grote delen van Centraal-Californië zijn waarschuwingen afgegeven voor plotselinge stortvloeden. Voor een aantal hoger gelegen gebieden wordt de komende dagen tot 30 centimeter regen verwacht.

Sinds januari is Californië al herhaaldelijk getroffen door ongewoon zware regenval. In de hoger gelegen delen van de Amerikaanse staat is de afgelopen weken bovendien een ongebruikelijke hoeveelheid sneeuw gevallen. In de Sierra Nevada, dat ongeveer een derde van de watervoorraad in de staat levert, is het sneeuwniveau ruim 180 procent van het gemiddelde op 1 april, wanneer het historisch gezien op zijn hoogtepunt is. Als die sneeuw gaat smelten, dreigen er nog veel meer overstromingen.