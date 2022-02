Minuut stilte voor gedode Duitse agenten, grote hoeveelheid wild gevonden bij verdachten

In heel Duitsland is vrijdag om 10.00 uur een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de twee agenten die maandag zijn doodgeschoten bij een voertuigcontrole in het zuidwesten van de Bondsrepubliek. De bewijzen tegen de twee gearresteerde verdachten stapelen zich intussen op.

Politiekorpsen en autoriteiten in de zestien deelstaten gaven gehoor aan de oproep voor een landelijk eerbetoon aan de 24-jarige agente in opleiding en een 29-jarige hoofdinspecteur uit de deelstaat Rijnland-Palts. In de gemeente Kusel waar het politiebureau staat waaraan de slachtoffers verbonden waren, vond naast de minuut stilte ook een niet-openbare herdenkingsdienst plaats. De rouwdienst werd bijgewoond door deelstaatpremier Malu Dreyer en deelstaatminister van Binnenlandse Zaken Roger Lewentz (beiden SPD). Een officiële herdenkingsdienst staat gepland voor een latere datum.



Het onderzoek naar het drama levert steeds meer bewijzen op die het vermeende motief van de verdachten - het verdoezelen van stroperij - lijken te bevestigen. In de bestelwagen van een van hen vonden rechercheurs maar liefst 22 gedode damherten, zo maakte het Openbaar Ministerie (OM) in Kaiserslautern donderdag bekend. In de aangrenzende deelstaat Saarland werden in de worstkeuken van de hoofdverdachte 20 uitgebeende kadavers van wilde dieren gevonden en dierlijk afval. Voor de deur stond een gekoelde aanhanger met verpakt vlees klaar voor de verkoop ter waarde van een paar duizend euro’s.



Duitse media meldden dinsdag al dat Andreas S. handelde in vlees van wild. Hij runde eerder ook vier bakkerszaken die hij van zijn ouders had geërfd, maar liet zich in 2020 failliet verklaren.

Hoofdverdachte Andreas S. (38).

Moord en commerciële stroperij

De twee verdachten zitten vast op beschuldiging van moord en commerciële stroperij. Het OM gaat ervan uit dat Andreas S. (38) en Florian V. (32), beiden afkomstig uit Saarland, maandagochtend omstreeks 04.22 uur samen de twee agenten onder vuur namen tijdens de voertuigcontrole bij Kusel. V. bekende dat hij op de plaats van het misdrijf was maar zegt niet te hebben geschoten. S. zou hem hebben gevraagd te helpen bij het stropen, onder andere met het inladen van de gedode dieren in de bestelwagen. Volgens V. ging het meestal om wilde zwijnen.

Hij kon naar eigen zeggen niet verhinderen dat S. de twee agenten doodschoot toen ze om hun papieren vroegen. De 24-jarige politieagent in opleiding werd met een jachtgeweer door het hoofd geschoten en was op slag dood. Naast het lichaam van de vrouw lag een rijbewijs en identiteitskaart, beide op naam van de 38-jarige hoofdverdachte. De 29-jarige hoofdinspecteur schoot het magazijn van zijn dienstwapen leeg, vuurde veertien keer en werd geraakt door vier kogels - waarvan één in het hoofd - eveneens afgevuurd met een jachtgeweer.

Veroordeeld

Politie en justitie verklaarden dinsdag al dat ze ervan uitgingen dat het verdoezelen van stroperij het motief voor de fatale schotenwisseling was. Tegen beide verdachten liepen volgens het OM al onderzoeken naar eerdere gevallen van stroperij. Andreas S. was bij de politie bekend vanwege doorrijden na een aanrijding.

Volgens het OM in de naburige deelstaat Saarland, waar beide verdachten wonen, werd Andreas S. in 2006 door de rechtbank van Saarbrücken veroordeeld tot een boete wegens het toebrengen van lichamelijk letsel door nalatigheid bij een jachtongeluk. Hij had een collega-jager destijds ernstig verwond met een schot in de hals- en borststreek en aanzienlijk letsel toegebracht aan één oog. Florian V. is sinds 2018 drie keer veroordeeld, onder meer voor verkeersovertredingen.

Jachtvergunning

De veroordeling van S. vanwege het jachtongeluk zou kunnen verklaren waarom zijn jachtvergunning werd ingetrokken zoals de Duitse jachtvereniging eerder deze week verklaarde. Zijn aanvraag voor een nieuwe jachtvergunning werd in 2008 afgewezen op basis van zijn zogenoemde ‘persoonlijke betrouwbaarheid’. Daarbij wordt conform de wapenwet gekeken naar het gedrag van de aanvrager in het dagelijks leven en tijdens de jacht, alsook zijn omgang met wapens en munitie. Een nieuwe aanvraag werd in 2020 om dezelfde reden afgewezen.

De dertiger had volgens de regionale omroep SWR in het verleden tevens een vergunning om bepaalde vuurwapens te bezitten maar ook die werd ingetrokken. Dat gebeurde in 2020, meldt news-trier. Andreas S. gebruikte die vergunning voor de jacht, aldus een lokale nieuwssite.

Wapenarsenaal

Bronnen in veiligheidskringen meldden dinsdag dat de politie wapens had gevonden in de woning van S. in Spiesen-Elversberg waar hij maandag werd gearresteerd. Het ging om een wapenarsenaal, bestaande uit vijf pistolen, een repeteergeweer, tien andere ‘lange wapens’, een kruisboog, een geluiddemper en munitie.

De arrestatie van de hoofdverdachte gebeurde nadat de dertiger - voor wie een opsporingsbericht was uitgevaardigd - zich via zijn advocaat bij de politie had gemeld. In de woning werd ook de 32-jarige medeverdachte gearresteerd. Voor de deur zou de wagen van S. hebben gestaan, met daarin kogelgaten. In de woning van de medeverdachte in Sulzbach werden twee lange wapens gevonden.

