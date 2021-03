Misbruikschandaal bisdom Keulen: tientallen hoge geestelijken verzwegen ontucht

In het bisdom Keulen zijn de afgelopen decennia honderden kinderen seksueel misbruikt. Daarbij zijn ruim 200 daders betrokken geweest. Tientallen hoge kerkfunctionarissen, onder wie de huidige aartsbisschop van Hamburg, hebben de ontuchtzaken in de doofpot gestopt. Dat blijkt uit een omvangrijk onderzoeksrapport, dat vandaag gepubliceerd is.

Een team onder leiding van advocaat Björn Gercke deed onderzoek naar seksueel misbruik binnen het bisdom Keulen tussen 1975 en 2018. De onderzoekers ploegden kerkelijke archieven door om ontuchtzaken te achterhalen en te kijken hoe de leiding van het bisdom daarop reageerde. Ook spraken ze met slachtoffers.

In het 800 pagina’s tellende rapport traceerden de onderzoekers 202 mogelijke verdachten en 314 slachtoffers, onder wie veel jongens. Het rapport meldt meer daders en slachtoffers over een langere tijdsperiode, maar sommigen vielen niet onder de jurisdictie van het bisdom Keulen. Gercke: ,,Meer dan de helft van de slachtoffers waren kinderen jonger dan 14 jaar.’’

Seksueel geweld

Bij ruim de helft van deze jonge slachtoffers was sprake van seksueel geweld. In andere gevallen ging het om ander grensoverschrijdend gedrag, zoals verbaal en fysiek geweld.

Kardinaal Rainer Maria Woelki reageert op het onderzoeksrapport.

Bijna twee derde van de ontuchtzaken werd gepleegd door geestelijken. Volgens de onderzoekers was er tussen 2004 en 2018 een flinke stijging van het aantal gerapporteerde misbruikzaken binnen het bisdom. Ze spreken over ‘jaren van chaos, gebrek aan competentie en misverstanden’.

Het rapport maakt de positie van kardinaal en aartsbisschop Rainer Woelki erg wankel. Woelki lag onder vuur, omdat hij een eerste onderzoeksrapport maandenlang in zijn la hield. Toen een deel van de inhoud uitlekte via Duitse media, werd hij beschuldigd van het verdoezelen van seksueel geweld in het machtigste en grootste bisdom van Duitsland.

Ramp

De houding van Woelki werd door Georg Baetzing, voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, omschreven als een ‘ramp’. De diocesane raad in Keulen verklaarde dat Woelki ‘volledig had gefaald als morele autoriteit’.

Hoewel het nieuwe rapport geen aanwijzingen bevat dat Woelki verzuimde in te grijpen, worden wel andere hooggeplaatste geestelijken genoemd die wisten van het misbruik, maar het onder de pet hielden. Onder hen is de huidige aartsbisschop van Hamburg, Stefan Hesse, die in de jaren 90 in Bonn werkte. Hij zou zeker elf zaken verzwegen hebben, iets wat hij zelf ontkent.

Ook Joachim Meisner, die in 2017 overleed en Woelki’s voorganger was in Keulen, wordt beschuldigd ‘plichtsverzuim’. Hij heeft meerdere gevallen van misbruik genegeerd of niet gerapporteerd en verzuimde daders te straffen.

Volledig scherm © EPA

Na de publicatie van het rapport kondigde Woelki het ontslag aan van twee geestelijken. Hij zal het rapport naar het Vaticaan sturen. ,,Dit is een eerste stap om te ontdekken wat er is gebeurd en wat er gebeurt, om eventuele doofpotten uit de weg te ruimen en de verantwoordelijken te noemen’', zei Woelki vanochtend. ,,Ook mijn voorgangers zijn schuldig. Vanaf vandaag is het niet meer mogelijk om te zeggen: ‘we wisten het niet’.’’

Dekmantel

Woelki sluit niet uit dat hij aftreedt vanwege het schandaal. ,,We hebben duidelijk gezien dat er een dekmantel was. Ik schaam me.’’

Het bisdom Keulen is met 1,9 miljoen rooms-katholieken het grootste in de Duitstalige wereld. Vorige maand pleegde een priester in ruste uit het bisdom zelfmoord. Hij zou zich in de jaren 90 hebben vergrepen aan een jongen en was van zijn taken ontheven.

De geestelijke mocht het priesterschap al enkele maanden niet uitoefenen en contact met kinderen en minderjarige jongeren was hem verboden.

Nadat het schandaal uitlekte, hebben al veel gelovigen in het bisdom de kerk de rug toegekeerd en hun lidmaatschap opgezegd.