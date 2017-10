Mislukte terreuraanval Parijs: vijf arrestanten blijven vast

Dankzij de oplettendheid van een buurtgenoot kon de politie de vijf oppakken. Hij zag op zaterdagochtend onbekenden in het appartementencomplex lopen en belde de politie. Die vond bij een inval een explosief en ontmantelde dat ter plekke. Een van de verdachten werd al in de gaten gehouden door de Franse overheid vanwege zijn radicalisering en vermeende terroristische banden, aldus Gerard Collomb, minister van Binnenlandse Zaken. Hoe het mogelijk is dat iemand die al gevolgd werd alsnog bijna een terreuraanslag kon veroorzaken? Collomb: ,,Radicalen hebben vrienden, een netwerk, die voor hen kunnen optreden. Mensen die niet direct laten zien dat ze geradicaliseerd zijn, maar die wel klaar staan om te helpen.''

Onverminderd groot

De minister stelde dat dit incident laat zien dat het risico op een aanslag in Frankrijk onverminderd groot is. ,,Het opblazen van een gebouw in een chic gedeelte van Parijs, dat is een signaal dat niemand veilig is. Het gebeurt niet alleen in de buitenwijken.''