Modeontwerper die Russische presidentsvrouwen in de kleren stak op 85-jarige leeftijd overleden

Volgens het Russische persbureau TASS stierf hij zondag na een langdurig ziekbed. Andere Russische media schrijven dat hij met maagbloedingen naar een ziekenhuis in de regio Moskou werd gebracht en op de intensive care is overleden.

Zaitsev werd op 2 maart 1938 geboren in Ivanovo - het centrum van de textielindustrie, ongeveer 300 kilometer ten noordoosten van Moskou. Het was een tijd waarin nagenoeg iedereen in de voormalige Sovjet Unie gehuld ging in ouderwetse, saaie en grijze kleding.

In 1965 werd hij aangesteld als artistiek directeur van het experimentele All-Union House of Fashion Models in Moskou, en sommige van zijn ontwerpen, met vaak bloemrijke traditionele Russische patronen, werden zelfs tentoongesteld in het Westen. In 1969 organiseerde het Museum of Modern Art in New York een show van damesjurken gebaseerd op schetsen van onder meer Zaitsev. Na de show ontving Zaitsev aanbiedingen om winkels in het Westen te openen, wat de Sovjetautoriteiten afwezen.

Eigen label

In 1979 verliet Zaitsev het All-Union House of Models voor een klein atelier, dat hij in 1982 veranderde in het Slava Zaitsev Moscow Fashion House, waarmee hij de eerste Sovjetontwerper werd die zijn kleding onder zijn eigen naam mocht labelen.

Onder de Russische klanten van Zaitsev bevonden zich muzieksterren, acteurs en politici. De ontwerper brak internationaal door toen Raisa, de vrouw van Sovjetleider Michail Gorbatsjov, in de jaren tachtig en negentig zijn creaties begon te dragen. Dankzij de zichtbaarheid van het Sovjetpaar en het hervormingsprogramma dat bekend stond onder de naam “perestrojka”, ging Zaitsev zijn ontwerpen al snel tentoonspreiden in Parijs, Tokio en andere wereldsteden. In de Franse pers kreeg hij daarop de bijnaam ‘Red Dior’, een verwijzing naar het beroemde Franse modehuis.

Ook Ljoedmila, de vrouw van de Russische president Vladimir Poetin, liet zich door Zaitsev kleden. Ze droeg één van zijn jurken tijdens een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk in juni 2003, waar ook koningin Elizabeth II aanwezig was.

Zaitsev won talloze prijzen in binnen- en buitenland. ,,Ik had ongelooflijk veel geluk dat ik al vroeg bewust werd wat ik wilde met mijn leven’’, schreef Zaitsev op zijn website. ,,Godzijdank vond ik de zin van het leven op zoek naar harmonie en perfectie door middel van de hoogste kledingkunst.’’

Volledig scherm © AP