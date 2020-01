‘Moeder (60) en dochters veroorzaakten met wenslampion dodelijke brand in apenverblijf’

Japan valt huis van ontsnapte automag­naat Ghosn binnen en Turkije pakt piloten op

12:52 De Japanse overheid is naarstig op zoek naar het antwoord op de vraag hoe de 65-jarige automagnaat Carlos Ghosn vanuit het Aziatische land, via Turkije, naar Libanon heeft kunnen vluchten. Ghosn, die vervolgd werd voor fraude en belastingontduiking, zegt ontsnapt te zijn omdat hij zich in Japan niet fatsoenlijk kon verdedigen. De politie heeft vandaag zijn huis in Tokio doorzocht. Turkije heeft zeven verdachten opgepakt, die mogelijk betrokken waren bij Ghosns vlucht via Istanboel.