Moeder sluit haar ‘mirakelbaby’, die 128 uur onder het puin overleefde, 54 dagen na aardbeving weer in de armen

Het 3,5 maanden oude meisje werd ruim vier dagen na de aardbeving gered van onder het puin van haar woning in Kahramanmaraş, in de Turkse provincie Hatay. De baby overleefde al die tijd zonder eten en drinken. Lang werd ervan uitgegaan dat haar ouders bij de aardbeving om het leven waren gekomen.

Het meisje werd na haar redding overgebracht naar een ziekenhuis in Adana, waar ze door de verpleegsters ‘Gizem’ werd genoemd, Turks voor ‘mysterie’. Ondanks de vele uren onder het puin verkeerde Vetin, zoals het meisje eigenlijk heet, in redelijke gezondheid. Daarom werd ze door de Turkse autoriteiten overgebracht naar Ankara, waar ze verzorgd werd samen met andere kinderen die door de aardbeving waren gescheiden van hun ouders.

DNA-staal

Op dat moment was nog niet duidelijk dat Yasemin Begdaş, de moeder van ‘Gizem’, ook was gered. Ook zij werd opgevangen in het ziekenhuis van Adana, maar de vrouw was er veel slechter aan toe. In een poging om zo veel mogelijk kinderen te herenigen met hun familie, contacteerde het Turkse ministerie van Sociale Zaken de vrouw met de vraag een DNA-staal af te staan. Daaruit bleek een match met Gizem.