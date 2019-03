Moeder steekt dochtertje (11) dood om te voorkomen dat ze seks heeft

Het drama tussen moeder en dochter begon, zo stellen rechercheurs van politie van Orange County in Florida, toen Rose Aleyda zondagochtend meenam naar het huis van een man en de bewoner beschuldigde van seks met het meisje. Getuigen meldden de agenten dat het kind ontkende gemeenschap met wie dan ook te hebben gehad, weet nieuwszender ABC.



Rivera had overigens niet gezien dat Aleyda seks had met de man en ook had het kind er niets over gezegd. Op de terugweg in de auto begon Rose evenwel verwoed op haar dochtertje in te steken. Toen de vrouw met het meisje bij het Winnie Palmer ziekenhuis aankwam, vroeg ze om hulp. De artsen zagen direct dat het kind al overleden was. Rivera trok vervolgens haar mes en bedreigde het ziekenhuispersoneel.



De vrouw probeerde zo haar arrestatie te voorkomen, maar werd door agenten ingerekend. Aanvankelijk ontkende de moeder de aanval, maar uiteindelijk bekende ze. Ze vertelde de politie dat ze, terwijl ze op Aleyda instak, het ‘comfortabeler’ voor haar probeerde te maken. Na haar bekentenis vertelde ze ook te geloven dat Aleyda die donderdag 12 zou zijn geworden nu in de hemel is. Haar moeder wordt moord ten laste gelegd.