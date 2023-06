Moeder vergeet baby van amper zes maanden oud in wagen, kindje overlijdt op parkeerplaats van ziekenhuis

De moeder van de baby is een medewerkster van het ziekenhuis die recent weer was gaan werken na haar zwangerschapsverlof. De vrouw had haar zes maanden oude dochtertje ’s morgens naar de crèche moeten brengen, maar was dat vergeten. Toen de vader van het slachtoffertje haar rond 16.30 uur wou ophalen bij de kinderopvang, kreeg hij te horen dat zijn dochter er niet was. De man belde meteen naar zijn vrouw, die dan pas besefte dat ze haar dochtertje de hele dag in haar auto – die in de zon geparkeerd stond – had laten zitten.