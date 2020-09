‘Moeiteloos gewonnen’: Trump kroont zichzelf tot winnaar van tv-duel met Biden

In sommige Twitter-peilingen - die zonder wetenschappelijke basis als onbetrouwbaar worden beschouwd - liep Trump voorop. In bliksempeilingen van de omroepen CBS en CNN daarentegen vond een meerderheid dat Biden succesvoller was in het debat dan Trump.



Het debat werd gedomineerd door chaos en persoonlijke aanvallen. Vooral Trump bleef Biden onderbreken en weigerde hem te laten uitpraten. Biden beschreef het optreden van Trump woensdag als "een schande voor het land". Het tv-debat op dinsdagavond in Cleveland (Ohio) was het eerste tussen Trump (74) en Biden (77).



Nog twee debatten staan gepland voor 15 oktober in Miami (Florida) en 22 oktober in Nashville (Tennessee). De kandidaten voor het vicepresidentschap Mike Pence (Republikein) en Kamala Harris (Democraat) ontmoeten elkaar op 7 oktober in Salt Like City (Utah).