Mogadishu opgeschrikt door nieuwe aanslagen

'Juwelier schiet dader dood na gewapende overval in België'

15:10 Een juwelier in het Belgische Oostakker heeft iets voor twaalf uur vanmiddag twee gewapende overvallers beschoten die de zaak 'Juwelier Moens' in de Bredestraat binnendrongen. Een van de overvallers is daarbij om het leven gekomen.