Mogelijk 117 migranten verdronken bij Libië

De overlevenden zeiden dat er 120 mensen in de rubberboot zaten, die donderdagnacht uit Garabulli in Libië is vertrokken. ,,De overlevenden vertelden ons dat ze al tien tot elf uur op zee hadden rondgedobberd, toen de boot begon te zinken’’, zei woordvoerder Flavio Di Giacomo van de IOM zaterdag. ,,Volgens hen kwamen de meesten uit West-Afrika en er waren onder meer een zwanger meisje en twee kinderen, van wie een slechts een paar maanden oud was, aan boord.’’

Zinkende boot

Sea Watch

De bemanning van het reddingschip Sea Watch 3 zegt zaterdag 47 drenkelingen uit zee te hebben gehaald, onder wie een achttal minderjarigen zonder begeleiding. De 47 mensen werden gered van een rubberboot in nood in internationale wateren ten noorden van Zuwara in Libië.

Volgens IOM zijn de eerste zestien dagen van dit jaar al 4449 migranten in Europa aangekomen die de oversteek hebben gewaagd. In 2018 waren dat er in dezelfde periode nog 2964. Vorig jaar verdronken er 2297 migranten of raakten vermist op zee.