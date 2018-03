Monaco is vol en bouwt peperdure nieuwe woonwijk op zee

Ministaatje Monaco is al jaren volgebouwd en toch staan de rijken der aarde te dringen voor een plekje in zo'n gunstig (fiscaal) klimaat. En dus gaat het prinsendom uitbreiden. Niet over land, maar in de zee. Geïnteresseerd? Voor 50.000 euro - per vierkante meter welteverstaan - heb je een appartement.

Het is goed toeven aan de rots van Monte Carlo, maar de rijken zitten wel al jaren als haringen in een glamoureuze ton in het Franse ministaatje. Met zo'n 38.000 inwoners op amper 202 hectare is het al jaren druk in het rijk van de Grimaldi's. Ter vergelijking: bij ons is Heemstede de kleinste gemeente met een oppervlakte van 694 hectare.

Via het land uitbreiden is in Monaco geen optie en dus moet de zee maar wijken, zo besliste prins Albert II enkele jaren geleden. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar aan geld en middelen geen gebrek en dus is het project 'Anse du Portier' intussen in volle gang.

Volledig scherm Impressie van Anse du Portier © MBACity

Voor de kust van het prinsdom zal in de volgende jaren een strook van zes hectare te bebouwen grond - net geen tien voetbalvelden - verrijzen. Het uitbreidingsgebied komt vlak bij het Grimaldi Forum en het Fairmont Hotel, waar de Formule 1-coureurs jaarlijks vlammen tijdens de Grand Prix. In de nieuwe stadswijk zullen privé-investeerders een residentieel en commercieel project neerzetten met een eigen jachthaventje, een promenade, wat villa's en 120 luxe-appartementen. Parels voor de vele multimiljonairs die nu al jaren wachten op een woning in Monaco.

Het tekort aan woningen joeg de prijzen voor een flat volgens Bloomberg de hoogte in naar gemiddeld 41.000 euro per vierkante meter. Vijf miljoen en meer is al lang geen uitzondering meer voor niet eens al te ruime appartementen. ,,Dit zal Monaco een boost geven", zei Michel Dotta, de voorzitter van vereniging van vastgoedmakelaars van Monaco in 'De Tijd'. ,,De vraag naar appartementen ligt hier al jaren 10 procent hoger dan het aanbod. De prijzen stijgen jaarlijks met 5 tot 6 procent, wat extra luxeappartementen zijn dus meer dan welkom."

Niet dat het door de uitbreiding allemaal veel goedkoper zal worden. De investeerders van het nieuwe quartier gaan uit van prijzen tussen de 50.000 en 100.000 euro per vierkante meter - nog flink hoger zelfs dan in de topwijken van New York, Londen en HongKong - en hopen zo'n 3 miljard euro te vangen.