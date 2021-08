‘Monsterlijke’ natuurbrand legt ruim 400 huizen in de as in Californië

Het noorden van Californië wordt geteisterd door de op een na grootste bosbrand ooit in de Amerikaanse staat. Een gebied groter dan de provincie Utrecht is in de as gelegd en meer dan vierhonderd huizen en winkels zijn verwoest. Het eind lijkt nog niet in zicht, nu de wind weer opsteekt. Ruim 14.000 gebouwen worden door de zogeheten Dixie Fire bedreigd.

,,De levende bomen die er staan, bevatten nog minder vocht dan wanneer je naar een houthandel gaat om een brandhout te kopen”, zegt Mark Brunton, operationele chef van het Californische departement voor bos- en brandbescherming tegen persbureau AP. ,,Het is zó droog, dat het maar een kleine vonk nodig heeft om het vuur aan de gang te krijgen.”

Lees ook Megabrand VS: rechter wil opheldering van energiebedrijf

Hij en zo'n 5000 brandweerlieden proberen met man en macht het vuur onder controle te krijgen en duizenden huizen te beschermen. Makkelijk is dat niet: de dikke rook die afgelopen weekend de wind tegenhield en de temperatuur deed dalen, lost inmiddels op. ‘Brandvriendelijk’ weer is in aantocht, met meer wind en hogere temperaturen, tot zo'n 38 graden. Het baart de autoriteiten zorgen. In sommige gebieden zal de brandweer door het vuur naar achteren worden gedreven. Bij de bestrijding raakten al drie brandweermannen gewond. Klein pluspunt, zo zegt een woordvoerder: omdat de rook dunner is geworden, kunnen blushelikopters weer hun werk hervatten.

Volledig scherm De Amerikaanse vlag is geplaatst op de restanten van een brandweerkazerne in Californië. © AFP

Het vuur, dat al vier weken woedt, beslaat inmiddels 1875 vierkante kilometer, waarvan slechts twintig procent onder controle lijkt. Afgelopen week verwoestte de Dixie Fire, gevoed door de droge vegetatie en sterke wind, een groot deel van het dorp Greenville in het noorden van de Sierra Nevada. Ruim 370 huizen gingen in vlammen op. Duizenden mensen uit bergdorpjes zijn geëvacueerd en er zullen nog meer mensen hun woning moeten verlaten, schrijft Los Angeles Times.

Monster

Kesia Studebaker zag hoe ‘alles in rook opging’. De vrouw en haar 14-jarige dochter waren net drie maanden neergestreken in het bergdorp. Ze werkte als kokkin in een plaatselijk restaurant en had eindelijk stabiliteit na moeilijke jaren waarin ze dakloos was. ,,We wisten dat het niet voldoende had geregend de afgelopen maanden. We wisten dat er natuurbranden konden ontstaan. Maar niemand had rekening gehouden met zo'n monster”, vertelt ze aan AP.

Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk, omdat in veel gebieden de situatie nog te gevaarlijk is om alles goed te kunnen beoordelen. De natuurbranden in de Amerikaanse staat zijn hard op weg om grotere schade toe te brengen dan de branden van vorig jaar die toen de ergste in de historie waren. Sinds het begin van het jaar zijn er al 6000 natuurbranden geweest, die samen 3260 vierkante kilometer land hebben verwoest, meer dan drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

Volledig scherm Voor en na foto's uit Greenville, Californië. © AFP

Volledig scherm Voor en na beelden uit Californië. © AFP

Volledig scherm Brandweerlieden proberen met man en macht de boel onder controle te krijgen. © REUTERS

Volledig scherm De restanten van een kinderfiets. © Getty Images

Volledig scherm Een postkantoor in Californië ging gedeeltelijk in vlammen op. © AFP