Montpelier bedankt Montpellier voor voetbalshirts met spelfout

Het bestuur van MSHC liet supporters vorige week in een verklaring op de site weten dat er een spelfout stond in één van twee series clublogo's op nieuwe shirts die onlangs in de verkoop kwamen. 'Niet toeleverancier Nike maar onze leverancier van de logo's is verantwoordelijk voor de fout, neemt die volledig voor zijn rekening en heeft toegezegd het probleem vandaag nog op te lossen", zo luidde het. Supporters die al een shirt met de spelfout hadden gekocht, mochten het logo laten omwisselen of het shirt inruilen.



Het stadsbestuur van Montpelier vernam het nieuws over de spelfout op de Franse clubshirts via een email van iemand die graag een of twee van de 'foute' shirts wil hebben. ,,Dit is zó interessant ... iemand die hier iets van weet? Wij ontvingen een bericht van iemand die ons vraagt of wij al op de hoogte zijn van een spelfout op de nieuwe shirts van het voetbalteam van Montpellier in Frankrijk en dat club en gemeente de shirts aan jullie willen geven", zo luidde de oproep van burgemeester Fraser en zijn collega's op Facebook. Daarop liet het stadsbestuur van het Franse Montpellier zijn collega's van de Amerikaanse naamgenoot gisteren officieel weten dat de shirts zullen worden geschonken.