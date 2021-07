Moord op Nederlander in Kenia lijkt opgelost: twee hoofdverdachten vast, eentje bekent

De hoofdverdachten zijn Timothy Omondi Ngoe (22) alias Rashid en ene Mary Nekesa. Het zijn voormalige managers in een van Rouwenhorsts hotels aan de Keniaanse zuidoostkust. Het duo wordt maandag voorgeleid in de rechtbank, meldt de Daily Nation op basis van een politieverklaring.

Nekesa bekende volgens de krant dat de Keniaanse echtgenote van de Nederlander voorafgaand aan de moord een ontmoeting met haar en ‘Rashid’ regelde. ,,Om een gedetailleerd beeld te krijgen van de slaapkamer waar het slachtoffer later dood werd gevonden, nam Rashid foto’s van de ruimte. Er werd hem een ​​mooie beloning in het vooruitzicht gesteld, afkomstig van geld dat de overledene in een kluis bewaarde”, citeert de krant uit het politiebericht.

Met de beloning, 3 miljoen Keniaanse shilling (ruim 23.000 euro), kocht de 22-jarige twee weken na de moord een stuk grond in Kiembeni bij Mombasa. ,,Daarop bouwde hij een huis met vier kamers voor naar schatting ruim 1,5 miljoen shilling (zo'n 11.775 euro) en kocht meubels voor ruim 500.000 shilling (3.925 euro)", aldus de politie.

In de woning van de twintiger vonden rechercheurs bewijsmateriaal waaronder munitie van het kaliber 9 millimeter waarmee Rouwenhorst werd doodgeschoten, een paar handboeien, met bloed bevlekte schoenen, verschillende mobiele telefoons en simkaarten. Forensisch onderzoek wees uit dat Rashid ook aanwezig was op de plaats delict en op de plaats waar Rouwenhorsts echtgenote om hulp roepend werd aangetroffen in haar auto met haar handen vastgebonden aan het stuur.

Scheiding

Echtgenote Riziki Cherono zou de deur voor Rashid en vier medeverdachten hebben open gedaan, hen de moord hebben laten plegen en na afloop de kluis hebben laten openbreken om de 3 miljoen shilling te stelen.

Herman Rouwenhorst wilde volgens de politie scheiden van de Keniaanse, met wie hij twee kinderen had van 12 en 14 jaar. ,,Nadat hij haar op de hoogte had gebracht van zijn voornemen, beraamde ze een complot om hem te elimineren”, aldus de politie.

Rammelende verklaring

Cherono werd eind juni gearresteerd als vermeende opdrachtgeefster nadat ze een ‘rammelende verklaring’ had afgelegd. Volgens de vrouw drongen vijf mannen met capuchonsweaters - aanvankelijk was sprake van zes - het appartement in Shanzu binnen. Rouwenhorst en zij bevonden zich volgens haar in de slaapkamer. De indringers eisten niks maar bevolen de Keniaanse de kamer te verlaten. Drie mannen bleven in de woning, twee dwongen haar mee te gaan naar de parkeerplaats en in haar auto te stappen, verklaarde Riziki Cherono tegenover de politie.

Ze moest naar eigen zeggen plaatsnemen op de achterbank, waarna een van de mannen haar handen vastbond met een stuk touw. De andere man kroop achter het stuur. ‘Terwijl hij reed zorgde de andere ervoor dat ik stil bleef op de achterbank’, citeren Keniaanse media uit de verklaring. De bestuurder reed volgens de vrouw in de richting van het Serena Beach Hotel, zo’n 300 meter verderop. Daar alarmeerde ze met haar hulpgeroep iemand die haar bevrijdde.

Multimiljonair

Herman Rouwenhorst (55) zou naar Keniaanse begrippen ‘multimiljonair’ zijn geweest met eigendommen in vier gebieden aan de toeristische kust ten noorden van Mombasa. Volgens de Keniaanse kwaliteitskrant The Standard bezat hij ook verschillende uitgaansgelegenheden in de regio’s Mombasa en Kilifi, zo’n 70 kilometer noordelijker.

De Nederlander emigreerde zes jaar geleden naar Kenia nadat hij tijdens een vakantie verliefd was geworden op een Keniaanse. Met haar kreeg hij twee kinderen. In Nederland laat hij drie kinderen na uit een eerdere relatie. Rouwenhorst runde met zijn broer dertig jaar een houthandel in Apeldoorn. Hij was geen mede-eigenaar meer maar kwam elk jaar wel een aantal weken over.

Tweede Nederlander

Rouwenhorst is de tweede Nederlandse expat in bijna twee jaar die in Kenia werd vermoord. De zaak riep herinneringen op aan de moord op zakenman Tob Cohen (69). Zijn stoffelijk overschot werd in september 2019 gevonden in een lege watertank in de tuin van zijn villa in een buitenwijk van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het lichaam vertoonde sporen van martelingen. Zijn handen, voeten en nek waren vastgebonden voordat hij om het leven werd gebracht, verklaarde de politie.

De Keniaanse echtgenote van de golfmagnaat en oud-topman van Philips in Oost-Afrika werd gearresteerd en later officieel aangeklaagd voor het beramen van de moord. Daarbij zouden zo’n twintig personen betrokken zijn geweest. De weduwe ontkent en zegt dat ‘hebzuchtige’ kennissen van haar man achter de moord zitten. De start van het proces tegen de vrouw is vertraagd door de coronapandemie en allerhande juridische stappen waarmee ze de rechtszaak probeerde te voorkomen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: