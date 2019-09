Moordenaars oud-topman Philips sloegen zijn schedel in

Modemerk onder vuur vanwege hoodies met ‘kogelgaten’ en plaatsna­men schietpar­tij­en VS

10:48 Het Amerikaanse modemerk Bstroy, opgericht door hiphopfanaten Brick Owens en Dieter Grams, ligt onder vuur omdat het zogenoemde hoodies (shirts met capuchon) op de markt brengt met ‘kogelgaten’ en namen van steden in de VS waar de afgelopen jaren veel doden vielen bij schietpartijen. De tijdens de New York Fashion Week gepresenteerde collectie is bij velen in het verkeerde keelgat geschoten.