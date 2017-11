Moordenaars Visser/Severein krijgen tóch weer lagere straf

Scholen in New Delhi dicht vanwege té veel luchtvervuiling

11:15 In de Indiase hoofdstad New Delhi is de noodtoestand uitgeroepen omdat er een verstikkende laag smog over de stad hangt. Volgens The Times of India hangt er meer dan twee keer zoveel fijnstof in de lucht als wat al als gevaarlijk wordt bestempeld. De scholen gaan daarom een paar dagen dicht.