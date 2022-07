‘Moordverdachte Abe wilde wraak nemen op religieuze groep die zijn moeder ruïneerde’

profiel/met videoDe moord op de Japanse oud-premier Shinzo Abe had niets te maken met zijn politieke overtuigingen, maar was een wraakactie op een religieuze organisatie. Die zou de moeder van de vermeende dader, de 41-jarige Tetsuya Yamagami, hebben kaalgeplukt. Dat heeft hij aan de politie verklaard, melden Japanse media.

Een dag na de moord komt steeds meer informatie over de schutter naar buiten. Tetsuya Yamagami leidde een relatief anoniem bestaan in een appartement in Nara, de stad waar hij gisteren Shinzo Abe doodschoot. Hij was niet politiek actief, vertelt een oud-collega tegen de Japan Times. ,,Ik had nooit het gevoel dat hij politieke overtuigingen had. Ik kan hem niet in verband brengen met de aanslag.’’

Yamagami ging naar de middelbare school in Nara. Na het behalen van zijn diploma schreef hij in het jaarboek dat hij ‘geen idee’ had wat hij in de toekomst wilde doen. Als jonge twintiger sloot hij zich aan bij de de Japanse zelfverdedigingstroepen van de marine. Hij diende bijna drie jaar - tot in 2005 - op een basis in Hiroshima.

Wat hij daarna deed, is onduidelijk. Wel is bekend dat hij in de herfst van 2020 een baan kreeg bij een productiebedrijf in de regio Kansai. Hoewel daar geen meldingen van problemen waren, nam hij in mei van dit jaar ontslag. Vanwege gezondheidsredenen: hij was ‘moe’.

Tetsuya Yamagami wordt direct na de aanslag overmeesterd

Nu blijkt dat Yamagami familieproblemen had. Zijn moeder zat financieel aan de grond vanwege vele donaties aan een - niet nader genoemde - religieuze groep in Japan. De geldzorgen leidden tot een breuk in de familie. Yamagami was woedend en wilde wraak nemen op een leider van de religieuze organisatie.

Yamagami koesterde wrok tegen Abe, die volgens hem banden had met de religieuze organisatie die zijn moeder had geruïneerd. Hij knutselde zelf wapens in elkaar en had ook explosieven in huis. De afgelopen tijd bezocht hij meerdere plekken waar Abe toespraken hield voor de verkiezingscampagne van zijn Liberaal-Democratische Partij (LDP). Het was voor Yamagami de opmaat naar de moord op Abe in Nara, de stad waar hij zelf woonde.

Vrijdag hield Abe daar bij het treinstation een toespraak tijdens een campagnebijeenkomst. Yamagami stond slechts enkele meters achter de oud-premier toen hij een toespraak hield. Hij schoot hem van achteren met een zelfgemaakt wapen dood.

Yamagami met het zelfgemaakte wapen waarmee hij Abe doodschoot.