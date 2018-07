Moordverdachte in zaak Van Luijn: We kregen ruzie omdat hij moest plassen

Wouter van Luijn werd vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag neergeslagen en beroofd in de beruchte drugswijk van Mallorca. Hij was na een nacht stappen door een Pakistaanse man en een Tunesiër naar Son Banya gebracht om drugs te kopen. Daar kreeg hij ruzie met Adrian H.F.



Toen Van Luijn op de grond lag, hebben de zigeunerclans uit de beruchte drugswijk Adrian gedwongen de filmeditor mee te nemen 'omdat zij geen problemen wilden in de wijk'. Jongeren zouden de portemonnee van Van Luijn hebben meegenomen, beweert Adrian. In een huurauto bracht hij Van Luijn naar het ziekenhuis.



Van Luijn (34) overleed daar kort na aankomst. Door de klappen die hij kreeg is waarschijnlijk een aneurysma in zijn hersenen (een plaatselijke verwijding of uitstulping van een slagader) gebarsten. Adrian werd later aangehouden.