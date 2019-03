‘Moskeeschutter wilde nog groter bloedbad aanrichten’

De 28-jarige Australiër die verdacht wordt van de terreuraanslagen in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland en daarbij 49 mensen doodde, was volgens de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern van plan een nog groter bloedbad aan te richten.

,,De dader was mobiel, er lagen nog twee andere vuurwapens in zijn auto. Het was duidelijk zijn bedoeling om door te gaan met zijn aanval’’, vertelde Ardern tegen journalisten tijdens een bezoek aan Christchurch waar de aanslagen plaatsvonden. ,,Het is gruwelijk dat er jonge kinderen zijn meegesleurd in deze verschrikkelijke aanval’’, vervolgde de premier.

De inmiddels voorgeleide hoofdverdachte bezat een klein arsenaal semi-automatische geweren en had een geldige wapenvergunning, zei Ardern eerder zaterdag op een persconferentie. De slachtoffers van de aanslagen komen volgens haar uit meerdere moslimlanden.

,,De dader was in het bezit van een wapenlicentie. Ik heb te horen gekregen dat hij die in november 2017 heeft gekregen. Ik kan u een ding verzekeren en dat is dat onze rechtsregels ten aanzien van vuurwapens zullen veranderen’', aldus Ardern. Ze beloofde de wapenwetgeving aan te passen om herhaling van dergelijke gruweldaden te voorkomen.

Minstens zes moslimlanden

Bij de aanslagen vielen vanmorgen minstens 49 doden en tientallen gewonden. De slachtoffers komen volgens premier Ardern uit meerdere moslimlanden. Ze benadrukte daarmee de wereldwijde impact van de terroristische actie. De Nieuw-Zeelandse regering werkt in de nasleep van het bloedbad nauw samen met de consulaire diensten van onder meer ,,Pakistan, Turkije, Saudi-Arabië, Bangladesh, Indonesië en Maleisië’’.

Zaterdagmorgen werd bekend dat nog elf van de 39 gewonden in het ziekenhuis in kritieke toestand verkeren.

De Australische schutter die dood en verderf zaaide in de twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch is de 28-jarige Brenton Tarrant. Een rechts-extremist die blijkens een door hem zelf geschreven stuk gelooft dat de blanke Europese cultuur boven alle andere staat. De Australische premier Scott Morrison noemde het 74 pagina’s tellende dossier van Tarrant ‘een werkstuk van haat’.



Tarrant reed naar de eerste moskee met een cameraatje op zijn hoofd en filmde de bloedige aanslag voor verspreiding op Facebook. Onderweg was in de auto een strijdlied te horen uit de Servische Balkan, waar het verjagen van Bosnische-moslims of Bosniakken wordt bezongen (Verdrijf de kebab). De 17 minuten durende video toont behalve de gruwelen die Tarrant aanricht, ook het wapenarsenaal waarmee. Dat is uitgebreid en vuurwapens en munitiedozen zijn beplakt met namen zoals die van Breivik en een Servische ridder uit de 14e eeuw, en die van een Montenegrijnse generaal die Ottomanen in de 19e eeuw bestreed.

Onderzoek Turkije en Bulgarije

De Turkse autoriteiten hebben, in navolging van Bulgarije, een onderzoek gelast naar de 28-jarige Australiër. Hij zou meerdere malen een bezoek hebben gebracht aan het land en er een lange periode zijn geweest. ,,We denken dat de verdachte mogelijk vanuit Turkije naar andere landen is gereisd in Europa, Azië en Afrika. We gaan zijn gangen na en proberen te achterhalen met wie hij contact heeft gehad’', zei een woordvoerder.



Hoofdverdachte - er zijn nog twee anderen aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid - Brenton Tarrant is zaterdag (plaatselijke tijd) in de loop van de ochtend naar de rechtbank gebracht en voorgeleid op beschuldiging van moord. Besloten is dat hij in voorlopige hechtenis blijft en niet op borgtocht zal worden vrijgelaten. Op 5 april moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen. De zitting duurde niet langer dan een minuut. Nadat de verdachte de rechtszaal had verlaten, zei rechter Paul Kellar ‘dat nu er nu slechts één aanklacht voor moord is, maar dat het aannemelijk is dat er nog meerdere volgen’.

De zitting was alleen toegankelijk voor geaccrediteerde journalisten. Een man die naar binnen wilde om de terrorist neer te steken werd volgens de media tegengehouden.