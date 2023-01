Moskou: ‘Het conflict tussen Rusland en het Westen is bijna een echte oorlog’

De beschuldigingen volgen na de militaire top in het Duitse Ramstein, waar vijftig bondgenoten van Oekraïne bijeenkwamen. Zij spraken daar over de levering van zware wapens, maar een besluit over Duitse Leopard 2-tanks werd niet genomen. Vooral Berlijn ligt dwars. Veel Duitsers vrezen dat het sturen van zware wapens die ook voor de aanval geschikt zijn, zoals de Leopards, Rusland provoceren en tot escalatie van de oorlog leidt. Dit weekend zei Moskou nog dat het Westen “spijt” zal krijgen als het toch tanks aan Oekraïne levert.

“Westen heeft Rusland oorlog verklaard”

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei in mei al dat het Westen Rusland de (hybride) oorlog heeft verklaard. “Het is moeilijk te voorspellen hoe lang die zal duren”, zo zei toen. De uitspraken volgden na de sancties die Europa en de VS troffen naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne. In april was er volgens hem nog een “reëel” gevaar dat er een derde wereldoorlog komt. Hij voegde er meteen aan toe dat Rusland zo’n oorlog ontoelaatbaar zou vinden.