Moslima die weigerde hand te schudden krijgt 3800 euro schadevergoeding

De 24-jarige Farah Alhajeh solliciteerde als vertaler toen ze de hand weigerde van de man die het sollicitatiegesprek voerde. In plaats daarvan plaatste ze haar hand over haar hart bij wijze van groet. Het bedrijf besloot de sollicitatie af te breken, omdat personeel geen onderscheid dient te maken tussen mannen en vrouwen.

Volgens de Zweedse rechter is er echter sprake van discriminatie en moet de vrouw daarom gecompenseerd worden met 40.000 kronen, omgerekend 3800 euro. De rechter meent dat het bedrijf weliswaar terecht gelijke behandeling van mannen en vrouwen mag eisen, maar dat dit nog niet wil zeggen dat het schudden van handen daar de enige manier voor is. Een dergelijke groet als norm stellen is volgens de rechter in het nadeel van moslims.