Most wanted: CIA-spionnen met een kleurtje

Haspel werd in mei 2018 de eerste vrouwelijke directeur van de dienst. Sindsdien is de werving van nieuwe spionnen een van de prioriteiten. De CIA adverteert op streamingdiensten, heeft een Instagram-account en een aparte site op Tor-netwerk, waar bezoekers veilig, anoniem en niet traceerbaar zijn.



Vorig jaar benoemde de CIA Ilka Rodriguez-Diaz tot eerste directeur voor Latijns-Amerikaanse zaken. Ze heeft ruim dertig jaar ervaring bij de dienst en meldde zich aan na bezoek aan een CIA-banenbeurs in New Jersey. ,,De CIA was nooit op mijn radar geweest’', schreef ze in een opiniestuk in The Miami Herald na haar benoeming afgelopen oktober. ,,Ik dacht niet dat ik in het profiel paste. De spionnen die ik op tv zag, waren tenslotte mannelijke Angelsaksische Ivy Leaguers, geen Latina’s uit New Jersey. Mijn moeder zei: ‘Wat heb je te verliezen? Dus ik ging naar de banenbeurs.’’



Uit cijfers van 2019 blijkt dat bij de Amerikaanse spionagebureaus, waaronder de CIA, 61 procent van het personeel man is. Dat jaar groeide het aantal etnische minderheden in de inlichtingenwereld. Maar met iets meer dan een kwart van het personeelsbestand is dat nog fors minder dan het aandeel in de beroepsbevolking (37 procent).