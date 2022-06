Motorboten in brand op meer van Zürich: drie gewonden en miljoenenschade

oorlog oekraïne LIVE | Oekraïne: tot nu toe 287 kinderen gedood, ‘Russische precisiewa­pens beginnen op te raken’

Rusland zet zijn pogingen voort de bezette Oekraïense gebieden nauwer aan zich te binden. Inmiddels zijn ruim 800.000 Russische paspoorten afgegeven in Oost-Oekraïne. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

11 juni