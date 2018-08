Motorongevallen in Duitsland: 1 Nederlander dood, vier gewond

De Nederlander raakte bekneld onder het busje. De brandweer moest hem uit zijn benarde situatie bevrijden. De man bleek levensgevaarlijk gewond te zijn geraakt en werd per traumahelikopter naar een ziekenhuis in Dortmund gebracht. Daar bezweek hij vanmiddag aan zijn verwondingen. De weg was zo'n drie uur afgesloten in beide richtingen.

Verbod

Bochten

Net over de grens bij Winterswijk kwam zaterdag een motorrijder uit Steenderen ten val in een bocht. Hij was door nog onbekende oorzaak in de berm beland. De man was met zeven andere motorrijders onderweg. Een 75-jarige Nederlander brak vrijdag zijn schouder toen hij met zijn motor ten val kwam in de buurt van de Nürburgring, een legendarisch circuit in de Eifel. En net over de grens bij de Achterhoek was een 59-jarige Nederlandse motorrijder gevallen toen hij moest uitwijken voor een afslaande auto die hem over het hoofd had gezien.