Moulin Rouge stopt met omstreden slangen-act, maar activisten niet tevreden: ‘We vertrouwen het niet’

Dierenactivisten gaan woensdag demonstreren bij de wereldberoemde Moulin Rouge in Parijs. Ze eisen dat het showtheater per onmiddellijk stopt met het gebruik van pythons op het podium. ,,Ze willen stoppen, maar zeggen niet precies wanneer’’, stelt dierenorganisatie Paris Animaux Zoopolis (PAZ). ,,We vertrouwen het daarom niet.’’

In de Moulin Rouge is elke avond een halfblote danseres te zien die in een immens aquarium rondzwemt met meterslange slangen. De vrouw maakt sierlijke bewegingen in het water terwijl een slang zich om haar lichaam wringt. Ze komt ook uit het water omhoog met een zwaarlijvige python die over haar schouders gedrapeerd ligt.

Over dat optreden is commotie ontstaan. Uit onderzoek van de Franse pers zou bijvoorbeeld blijken dat dieren tijdens de show worden ‘afgeplakt’. Hun bek en anus zouden met tape worden dicht geplakt. Zo wordt voorkomen dat ze bijten of dat er uitwerpselen in het aquarium met de danseres komen. Op videobeelden is een soort zilverkleurige band om de slangen te zien.

In verband met de ophef besloot de Moulin Rouge de act te beëindigen maar zonder daarvoor een exacte datum te geven. Tegen media wordt gezegd dat het ‘begin 2024’ zal zijn. ‘Het dierenwelzijn heeft voor ons altijd voorop gestaan’, laat het theater in een persbericht weten. ‘In de maatschappij wordt er nu anders gedacht over dat welzijn en daarom stoppen we met dit optreden’.

,,Ze willen stoppen maar zeggen niet precies wanneer’’, stelt dierenorganisatie Paris Animaux Zoopolis (PAZ). ,,We vertrouwen het daarom niet. Uitstel mag geen afstel worden. We blijven actie voeren tót er echt geen dier meer te zien is in de Moulin Rouge. Daarom demonstreren we vandaag’’, zegt PAZ-oprichter Amandine Sanvisens.

Het wereldberoemde theater bestaat al sinds 1889. Elke avond zijn er twee shows te zien met tientallen halfblote danseressen die toeristen uit de hele wereld trekken. Per jaar komen er 600.000 bezoekers die samen zo’n 240.000 flessen champagne leeg drinken.

Theater lag onder vuur

De laatste maanden lag de Moulin Rouge flink onder vuur vanwege de pythons. ,,Dierenleed hoort niet op een podium thuis’’, zei raadslid Douchka Markovic van De Groenen. ,,De manier waarop de slangen gebruikt worden staat haaks op het natuurlijke gedrag van deze wilde dierensoort’’, schreven twee wethouders in een brief aan de Moulin Rouge.

De dieren worden elke dag heen en weer gereden, van hun eigenaresse die net buiten de hoofdstad woont, naar het theater in de wijk Pigalle in Parijs. Ze zitten in stalen kisten die per busje worden vervoerd.

Volgens de wethouders gebruikt het theater beschermde soorten pythons die normaal niet in water leven. De Moulin Rouge betwist dat laatste: ,,Het zijn slangen die zowel op land als in water kunnen leven.’’ De behandeling van de dieren en hun ‘werkomstandigheden’ zouden volledig volgens de regels zijn en bovendien is er toezicht door een dierenarts. ,,De eigenaar van de dieren beschikt over alle benodigde vergunningen, ook om de dieren aan publiek te tonen.’’

Paris Animaux Zoopolis demonstreerde al eerder bij de Moulin Rouge en startte een petitie die inmiddels door meer dan 30.000 mensen is getekend. ,,Ons principiële bezwaar is dat dieren geen speelgoed en ook geen attractie zijn. Ze horen niet thuis op een podium met muziek en applaus’’, aldus Sanvisens. ,,En de dieren hebben te maken met stress. Ze worden elke dag vervoerd in kisten die te klein zijn: ze worden opgerold. Er is ook sprake van temperatuurschommelingen. Het is gewoon niet goed voor ze.’’



