'Mugabe akkoord met aftreden'

VIDEO Massamoordenaar Charles Manson na ruim 45 jaar gevangenisstraf overleden

9:37 Charles Manson, de Amerikaanse sekteleider die zijn volgelingen in de jaren 60 aanzette tot gruwelijke moorden in Californië, is gisteren overleden. Hij werd 83 jaar. De zus van actrice Sharon Tate, een van de slachtoffers van Manson, meldde als eerste het overlijden. Zij was door de gevangenis op de hoogte gesteld.