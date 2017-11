'Mugabe officieel afgezet als leider Zimbabwe'

Leden van het centrale comité van de partij kwamen zondag bijeen om zich te beraden op de positie van Mugabe. Het ontslag van Mugabe als partijleider is nog niet officieel bevestigd. "Hij is uit de partij gezet", zo meldde een van de afgevaardigden van de partij aan Reuters. "Mnangagwa is onze nieuwe leider." Drie andere afgevaardigden van ZANU-PF hebben dit inmiddels bevestigd.

De partijleden werden toegesproken door Obert Mpofu, voormalig minister van mijnbouw die zichzelf ooit had omschreven als 'meest gehoorzame zoon'van de president. Deze keer zei Mpofu (66) dat hij met pijn in het hart voor de partij stond. Het afzetten van Mugabe als partijleider betekent niet automatisch dat hij president-af is, maar de weg ligt nu open naar een formele afzettingsprocedure aangezien een meerderheid van ZANU-PF klaar met hem is. Kort na het besluit zouden partijleden in juichen zijn uitgebarsten.

Mugabe wordt opgevolgd door zijn voormalig vice-president Emmerson Mnangagwa. De oud-strijdpartner van Robert Mugabe in de onafhankelijkheidsstrijd in Zimbabwe was tot voor kort al een van de favorieten om de 93-jarige Mugabe op te volgen, en dus een grote rivaal van presidentsvrouw Grace Mugabe. Vanwege een uitslaande ruzie met de Mugabes moest hij het land ontvluchten.

Schuiladres

De strijdkrachten proberen Mugabe nu tot aftreden te bewegen, maar de president zou daar niets voor voelen. Zijn neeff en oud-minister, Patrick Zhuwao, zei zaterdag vanuit zijn schuiladres in Zuid-Afrika tegen Reuters dat de president en zijn echtgenote Grace “klaar zijn om te sterven voor wat juist is”.

Dat betekent volgens Zhuwao dat Mugabe niet wil opstappen om de ‘coup’ te legitimeren. De 93-jarige leider heeft volgens zijn neef nauwelijks geslapen sinds de militaire interventie. Verder zou het goed met hem gaan.