Muitende troepen van Wagner lijken op weg naar Moskou, Kremlin verhoogt veiligheidsmaatregelen

De muiterij van het Russische huurlingenleger Wagner neemt ongekende proporties aan. Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin heeft zich met een legermacht teruggetrokken uit Oekraïne en lijkt via Rostov aan de Don, een stad in het zuiden van Rusland, te willen optrekken naar het noorden.

Volgens de gouverneur van het 600 kilometer noordelijker gelegen Voronezj zouden daar militaire voorbereidingen worden getroffen mocht de legermacht van Prigozjin daadwerkelijk willen optrekken naar Moskou. Niet bevestigde berichten in Russische sociale media melden dat Wagner al een eind op streek is. Voertuigen van Wagner zijn gesignaleerd in een voorstad. Volgens beelden van een Russische blogger zou daar vanochtend een helikopter van het ministerie van Defensie zijn neergehaald door Wagnertroepen. Ten zuiden van Moskou zouden momenteel in grote haast defensieve stellingen worden betrokken door het Russische leger.

Wagner-baas Jevgeni Prigozjin en Vladimir Poetin.

Prigozjin meldt aan een missie bezig te zijn Rusland te bevrijden van de Russische legerleiding. ,,Op dit moment zijn we alle grenspunten gepasseerd … De grenswachters begroetten ons en omhelsden onze strijders. Nu gaan we Rostov binnen", meldde Prigozjin eerder in een videoboodschap. ,,Als iemand ons in de weg staat, zullen we alles vernietigen … We steken onze hand uit naar iedereen. We gaan vooruit, we gaan er helemaal voor!” Op Russische sociale media worden beelden verspreid van tanks en pantservoertuiten van Wagner in Rostov. Prigozjin zelf voerde al gesprekken met een lokale commandant, inmiddels zou de Wagner colonne deels op weg zijn naar het noorden (zie onder).

De gouverneur van de Russische regio Rostov heeft de bevolking opgeroepen thuis te blijven. ‘De veiligheidstroepen nemen alle nodige maatregelen om de veiligheid van de inwoners van de regio te waarborgen. Ik vraag iedereen kalm te blijven en het huis niet te verlaten tenzij het nodig is’, schreef Vasily Goloebev op Telegram. Ook de gouverneur van de Russische regio Lipetsk, 420 kilometer ten zuiden van Moskou, kondigde ‘verscherpte veiligheidsmaatregelen’ aan.

Moskou

De veiligheidsmaatregelen in Moskou zijn sinds gisteravond - toen Prigozjin duidelijk maakte zijn eigen plan te trekken met zijn naar schatting 25.000 soldaten en niet meer te luisteren naar de generaals op het ministerie van Defensie - verder aangescherpt. Volgens het staatspersbureau Tass zijn eenheden van de Russische Nationale Garde (Rosgvardia) gemobiliseerd evenals manschappen van de Speciale Politie (OMON) en de snelle interventiegroep SOBR.

Er zijn pantservoertuigen gesignaleerd op strategische punten, bevestigt ook het Russische staatspersbureau Tass. Op Twitterposts zijn eveneens bewegingen van militaire voertuigen te zien in de hoofdstad, net als in St. Petersburg waar een kantoor van Wagner zou zijn binnengevallen door veiligheidstroepen. Baza, een Telegram-kanaal gekoppeld aan Russische veiligheidsdiensten, meldde dat er helikopters over Rostov vlogen om de troepen van Wagner in de gaten te houden. Volgens Prigozjin zouden zijn manschappen eerder onder vuur zijn genomen.

Generaal Sergei Soerovikin, de plaatsvervangend commandant van het Russische leger in Oekraïne heeft een ongekende videotoespraak vrijgegeven waarin hij de huurlingen opdraagt ​​trouw te blijven aan president Poetin. ,,Ik verzoek u dringend om te stoppen”, zei Soerovikin, van wie eerder werd aangenomen dat hij een geestverwant was van Prigozhin was. ,,De vijand wacht gewoon tot de interne politieke situatie in ons land verslechtert.” Onbevestigde berichten melden dat het Oekraïense leger al de aanval heeft geopend op plekken die door Wagner zijn verlaten.

De Russische veiligheidsdienst FSB liet gisteren weten een strafzaak tegen Prigozjin te beginnen. Het Kremlin zou de al maanden durende vete met Prigozjin nu zat zijn en ‘nodige maatregelen’ nemen Kort daarvoor had de eigenaar van het Wagner-huurlingenleger wraak gezworen omdat het Russische leger zijn troepen in het bezette deel van Oekraïne zou hebben aangevallen met raketten. Daarbij zouden veel huurlingen zijn omgekomen.

Volgens Prigpozjin zou de door hem gehate Russische minister van Defensie, Sergej Sjojgoe, opdracht hebben gegeven tot de aanval. ,,Wie probeert ons weerstand te bieden, zullen we als een bedreiging beschouwen en onmiddellijk doden’’, dreigde Prigozjin in een audioboodschap. ,,Dit is geen militaire staatsgreep, maar een mars voor gerechtigheid.’’ Sjojgoe zou in Rostov zijn geweest en de stad hals over kop hebben verlaten.

Provocatie

Het Russische leger ontkende vrijdag bombardementen op huurlingen van de Wagnergroep. ,,De berichten en video’s die door Prigozjin op sociale media zijn geplaatst over vermeende aanvallen van het Russische ministerie van Defensie op kampen van Wagner komen niet overeen met de werkelijkheid en zijn een provocatie”, aldus het ministerie van Defensie in een verklaring.’

Een legermacht van Wagner arriveerde vannacht in Rostov.

President Vladimir Poetin is volgens zijn woordvoerder op de hoogte gebracht van ‘de situatie rond Prigozjin’. De ‘nodige maatregelen’ worden getroffen, aldus Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov, geciteerd door Tass. Prigozjin klaagt al tijden steen en been over het gebrek aan steun uit Moskou voor zijn strijders in Oekraïne. Met zijn jongste uitlatingen heeft hij klaarblijkelijk een grens overschreden, nu de FSB een onderzoek begint.

De afgelopen maanden liepen de spanningen behoorlijk op tussen de Wagnergroep en Moskou. Zo uitte Prigozjin zich in mei nog uiterst kritisch over het verloop van de oorlog en hoe Rusland door de invasie Oekraïne feitelijk tot een natie en een militaire grootmacht heeft gesmeed. Daarnaast klonken zijn uithalen naar de Russische elite woedend en dreigend.

Het Witte Huis in Washington zegt de jongste ontwikkelingen in Rusland nauwgezet te volgen en heeft daarover overleg met bondgenoten. Volgens Ruslandkenner en historicus Hubert Smeets is Prigozjin deze keer veel te ver gegaan. Zijn revolte kan ook grote gevolgen hebben voor het verloop van de strijd in Oekraïne.

