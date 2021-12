Musk ‘denkt erover’ te stoppen bij Tesla om influencer te worden

Zweden wil dat je het echte Kallax ziet, en dat is niet de kast in je woonkamer

Een opvallende campagne vanuit Zweden: met Discover the Originals hoopt het Scandinavische land dat je op zoek gaat naar de plaatsnaam waarnaar je favoriete Ikeameubel is vernoemd. ‘Welkom in Bolmen’, staat nu bijvoorbeeld op een bord bij een Zweeds meer. ‘Meer dan een Ikea-toiletborstel.’

9 december