Myanmar laat 7000 gevangenen vrij op Onafhankelijkheidsdag

10-jarig jongetje al twee dagen vast in betonnen paal in Vietnam, reddingspo­ging gaande

Reddingswerkers in Vietnam proberen een 10-jarige jongen te redden. Ly Hao Nam, zoals hij heet, zit al twee dagen vast in de schacht van een betonnen heipaal op een bouwplaats in de Mekongdelta. Hij viel daar op nieuwjaarsavond in toen hij met vrienden op zoek was naar oud ijzer.

2 januari